Сексолог подсказала способы научиться сквирту

Для того чтобы научиться сквирту, или так называемой женской эякуляции, прежде всего необходимо создать в спальне комфортную и непринужденную атмосферу, располагающую к сексу и диалогу, заверила сексолог Даная Марагутакис.
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