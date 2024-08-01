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Сексолог подсказала способы научиться сквирту

Сексолог подсказала способы научиться сквирту

Для того чтобы научиться сквирту, или так называемой женской эякуляции, прежде всего необходимо создать в спальне комфортную и непринужденную атмосферу, располагающую к сексу и диалогу, заверила сексолог Даная Марагутакис.

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