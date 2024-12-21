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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хьюз – о бое с Нурмагомедовым: «Я затащу Усмана в пятираундовый ад. Или нокаутирую»

«Если придется, я затащу его в ад. Я уверен, что смогу нокаутировать его. Вижу хорошие шансы и знаю, что могу вырубить Усмана, но могу и устроить пятираундовый ад», – сказал боец в легком весе в Bellator Пол Хьюз.

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