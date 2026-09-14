Как выбирать сапоги на полные икры: 5 полезных советов

Для многих женщин осенне-зимний сезон превращается в испытание: кажется, что выбор сапог просто огромный, но на деле молния половины моделей просто не сходится .
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