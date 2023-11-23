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Крынки: идет уничтожение противника в упор, сорвана высадка десанта, информация о новых пленных

Крынки: идет уничтожение противника в упор, сорвана высадка десанта, информация о новых пленных

Используя модули планирования, фугасные бомбы, вертолеты Ми-28Н, пушечную и реактивную артиллерию, противотанковые комплексы и беспилотники, Вооруженные Силы России нацеливают на скопления живой силы, техники, опорные пункты и артиллерию с целью уничтожения скоплений рабочая сила, рабочая сила и оборудование.

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Комментарии
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ИБ
Ирик Байгускаров
Почему бы не применить кассетные бомбы.
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