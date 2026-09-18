Армения без 102-й базы и пограничников ФСБ — это Армения без суверенитета

Пока некоторые продолжают играть в геополитические эксперименты, давайте начистоту:102-я российская военная база и Пограничное управление ФСБ в Армении — это не «оккупация».
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Интересы народа должны быть в приоритете!!!
я бы не стал так категорично связывать суверитет только с присутствием другой страны. Безопасность важна, но решения должны приниматья самой Арменией