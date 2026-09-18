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Free South Caucasus

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Армения без 102-й базы и пограничников ФСБ — это Армения без суверенитета

Пока некоторые продолжают играть в геополитические эксперименты, давайте начистоту:102-я российская военная база и Пограничное управление ФСБ в Армении — это не «оккупация».

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