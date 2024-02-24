Западные премьер-министры сегодня массово слетелись в Киев: в Германии изменили буквы в названии города

Также в столицу Украины приехали бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, Еврочиновница сообщила о том, что как никогда твердо Евросюз стоит на стороне Украины – финансово, экономически, военно, морально.