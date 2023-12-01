Следователями СК России задержан мужчина, подозреваемый в совершении террористического акта в Рязанской области

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с ФСБ, МВД России и Росгвардией задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда.
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