Следователями СК России задержан мужчина, подозреваемый в совершении террористического акта в Рязанской области

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с ФСБ, МВД России и Росгвардией задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда.