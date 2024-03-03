Итоги расследования дела об истязании детей в Балезино доложат в СК России

Балезино. Удмуртия. Руководитель следственного управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев доложит в СК России о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении жительницы Балезино, которая избивала своих грудных детей.
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