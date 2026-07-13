В России будут бороться с «некачественной» красной икрой

Целью усиления контроля за качеством и борьбы с подделками, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Эти изменения ориентированы на улучшение качества и безопасности продукции, а также на оптимизацию методов контроля и снижение вероятности фальсификации.
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