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ВК Пресс

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В России будут бороться с «некачественной» красной икрой

В России будут бороться с «некачественной» красной икрой

Целью усиления контроля за качеством и борьбы с подделками, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Эти изменения ориентированы на улучшение качества и безопасности продукции, а также на оптимизацию методов контроля и снижение вероятности фальсификации.

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