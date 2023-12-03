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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга вколотил сверху с сопротивлением Тайса и смерил его взглядом

Джонатан Куминга вколотил сверху с сопротивлением Тайса и смерил его взглядом

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга стал автором эффектного постер-данка в гостевой встрече с «Клипперс» (112:113).

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