В Суздальском Ополье нашли редкий амулет-змеевик

На одной его стороне изображена Богоматерь Знамение, на другой – змееногое существо. На одном из селищ в Суздальском Ополье нашли редкий тип амулета – с изображением Богоматери Знамение с одной стороны и змееногого существа на другой.
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