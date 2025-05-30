Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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В Суздальском Ополье нашли редкий амулет-змеевик

В Суздальском Ополье нашли редкий амулет-змеевик

На одной его стороне изображена Богоматерь Знамение, на другой – змееногое существо. На одном из селищ в Суздальском Ополье нашли редкий тип амулета – с изображением Богоматери Знамение с одной стороны и змееногого существа на другой.

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