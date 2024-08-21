Еще в начале СВО мне написал в бот обратной связи украинец (вроде из Херсонской области, но не уверен).
Укромародёры
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Еще в начале СВО мне написал в бот обратной связи украинец (вроде из Херсонской области, но не уверен).
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