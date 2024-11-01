РБК: крупный бизнес в России планирует выплатить премии до конца года

В России представители крупного бизнеса собираются перенести выплату годовых бонусов и премий с начала 2025 года на декабрь, чтобы к ним не применялась обновленная система налогообложения, которая начнет работать с 1 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии