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Новости Тамбова

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Тамбовский дирижёр Алексей Моргунов выступит в Китае

Тамбовский дирижёр Алексей Моргунов выступит в Китае

2 августа в китайском Харбине состоится концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Академического симфонического оркестра имени С.

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