Тамбовский дирижёр Алексей Моргунов выступит в Китае

2 августа в китайском Харбине состоится концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Академического симфонического оркестра имени С.
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