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Политика как она есть

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Российский военный в Курахово заставил сдаться 13 бойцов ВСУ

Российский военный в Курахово заставил сдаться 13 бойцов ВСУ

Российский военный с позывным Босяк из штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» ВС РФ заставил сдаться 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово.

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