Захарова: Зеленский, как гитлерюгенд, будет забирать детей на мобилизацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью aif.ru сравнила действующий режим украинского президента Владимира Зеленского с нацистской молодежной организацией «Гитлерюгенд» из-за привлечения к боевым действиям молодых людей.
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