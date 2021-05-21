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Ямы исчезнут на девяти улицах Уссурийска

Ямы исчезнут на девяти улицах Уссурийска

В Уссурийске ведутся работы по восстановлению дорожного полотна. На девяти улицах обновят тротуары, выровняют ямы и уложат новый асфальт, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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