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Лесные хорьки снова в Москве: четыре новых обитателя Московского зоопарка

Лесные хорьки снова в Москве: четыре новых обитателя Московского зоопарка

В Московском зоопарке вновь появились лесные хорьки: два самца и две самки. Эти представители семейства куньих обитают в евразийской лесной зоне.

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