Компания Apple анонсировала линейку решений для «умного дома», куда вошли центр управления HomeView, обновлённая колонка HomePod mini 2 и тв-приставка Apple TV 4K — все устройства интегрированы с голосовым помощником Siri AI.
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