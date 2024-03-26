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Где смотреть бой Холли Холм — Кайла Харрисон UFC 300: во сколько прямая трансляция 14 апреля по Мск

Где смотреть бой Холли Холм — Кайла Харрисон UFC 300: во сколько прямая трансляция 14 апреля по Мск

В воскресенье, 14 апреля 2024 года пройдет юбилейный турнир UFC 300. В одном из боев вечера состоится поединок в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC — Холли Холм и бывшей чемпионкой PFL — Кайлой Харрисон.

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