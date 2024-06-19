Инфекционист Шаповалов: мушки перед глазами могут готовить о ботулизме

Врач-инфекционист Евгений Шаповалов рассказал о симптомах ботулизма. Об этом сообщает Lenta.ru. Специалист отмечает, что ботулизм – крайне опасное заболевание, требующее немедленной госпитализации для нейтрализации ботулотоксина.
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