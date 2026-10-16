В Петербурге Октябрьский районный суд арестовал до 13 декабря 56-летнего предпринимателя из Старой Руссы Олега Филиппова, которого следствие считает заказчиком убийства мужчины по фамилии Мазур, забитого бейсбольными битами в марте 2003 года под Старой Руссой.