Bloomberg сообщил о заправленных водой ракетах в армии Китая

Bloomberg сообщил о заправленных водой вместо топлива ракетах в армии Китая Американская разведка связала масштабную чистку в армии, проведенную председателем КНР Си Цзиньпином, с коррупцией в ее рядах, что подняло вопрос о способности Китая вести войну, сообщает BloombergФото: Gao Guojing / XinHua / Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабную чистку в армии после того, как выяснилось, что коррупция в ее рядах подорвала усилия по модернизации вооруженных сил и подняла вопрос о способности Китая вести войну, считает американская разведка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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