В ЕС подняли вопрос о программе реконструкции Украины

Евродепутат Гизеке поднял вопрос о программе реконструкции Украины Член Европарламента (ЕП) от Германии Йенс Гизеке поднял вопрос о реализации программы реконструкции Украины для восстановления жилья и необходимой инфраструктукры.
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