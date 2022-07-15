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Газзаев о Березуцких в ЦСКА: «Для первого сезона работали неплохо. Могли бы продолжать»

Валерий Газзаев оценил работу братьев Березуцких в тренерском штабе ЦСКА. «В ЦСКА, к сожалению, за последние четыре года, по-моему, 4 или 5 тренеров поменялось.

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