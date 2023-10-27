Райффайзенбанк ограничил географию переводов свыше €30 000 в месяц

Райффайзенбанк с 1 ноября изменит условия проведения исходящих денежных переводов в евро для физлиц. Сумму свыше €30 000 можно будет перевести только в банк, находящийся в одной из чуть более 40 европейских стран, в число которых не вошли популярные у россиян-релокантов Грузия, Армения и Казахстан.