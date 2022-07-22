Заставить националистов капитулировать: новые подвиги российских военных в ходе спецопрации

Старший лейтенант Владимир Кялунзига, командир мотострелкового взвода Действуя в составе тактической группы российских мотострелков, Владимир вместе со своими подчиненными с боями освобождали населенный пункт, подконтрольный украинским боевикам.
Старший лейтенант Владимир Кялунзига, командир мотострелкового взвода Действуя в составе тактической группы российских мотострелков, Владимир вместе со своими подчиненными с боями освобождали населенный пункт, подконтрольный украинским боевикам.
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