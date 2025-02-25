Видеообзор победы «Аль-Насра» с 925-м голом Роналду в карьере

Во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии состоялся матч 22-го тура чемпионата страны, в котором «Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Вехду» со счетом 2:0.
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