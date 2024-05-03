Дава довел Ольгу Бузову до слез и остался глух к ее мольбам

Ведущая и певица Ольга Бузова и Давид Манукян со скандалом расстались два года назад. Съемки шоу «Сокровища императора» прошли еще в прошлом году, но лишь сейчас зрители узнают, что же происходило в проекте между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, которые впервые после расставания встретились ….
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