Защитник «Актобе» Гинайтис: «Чемпионат Казахстана силовой, быстрый. Каждый соперник пытается «словить» тебя на контратаке»

Молдавский защитник «Актобе» Владимир Гинайтис рассказал о попадании в клуб и оценил КПЛ. — Меня заметил тренерский штаб «Актобе» на игре сборной легионеров КПЛ против сборной Казахстана и предложили пройти просмотр.

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