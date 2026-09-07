Автомобильный мост на границе России и КНДР открыли для движения

Церемония открытия автомобильного моста на границе между Россией и КНДР состоялась днем 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
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