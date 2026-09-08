Матвей Сафонов попал в десятку лучших вратарей года по версии France Football

Жена вратаря ПСЖ, Матвея Сафонова, выразила гордость за его номинацию на лучшего вратаря года. Победителя объявят 26 октября на церемонии «Золотого мяча».
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