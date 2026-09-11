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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Зените»: «Пропустил момент смены поколений, молодежь надо было использовать раньше. Футболу в первую очередь нужны эмоции и кураж»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» нуждается в перестройке. - Расшифруйте, пожалуйста, свой тезис о перестройке « Зенита ».

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