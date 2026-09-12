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Тульские новости

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В Тульской кремле отметили 880-летие города свадебной церемонией

В Тульской кремле отметили 880-летие города свадебной церемонией

12 пар узаконили отношения в рамках празднования 880-летия Тулы, церемония прошла в Тульском кремле с участием представителей власти.

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