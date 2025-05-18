Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении детей в ХМАО – Югре

В социальных медиа сообщается, что в Сургуте мужчина с ножом в руках преследовал несовершеннолетних. По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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