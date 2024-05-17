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"Это будет денежная афера века. Денег лишатся все". Экономист раскрыл тайну

"Это будет денежная афера века. Денег лишатся все". Экономист раскрыл тайну

Известный российский экономист Валентин Катасонов сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лосев
Не зря, видимо, набиулина так прочно сидит, что премьеру и президенту ее невозможно сдвинуть даже двойной тягой.
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45 мин.
dverry garry
АВТОР, пиздишь как дышишь....
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38 мин.
US
Uri Strukow
Кто будет контролировать наших оленеводов?
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18 мин.

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