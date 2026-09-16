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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин вошел в штаб «Далласа»

« Даллас » объявил тренерский штаб на сезон-2026/27. Команду возглавит Дасти Мэй, ранее работавший главным тренером университета Мичиган.

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