«Спереди может сидеть только моя жена». Марина Ахмедова рассказала о культурном обмене, произошедшем с ней во время поездки в Яндекс.такси
Avia.pro - СМИ
это писать нельзя Ибо тут запретные слова для Дзена, он все сразу блочит.
Комментарии
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Притом всех, включая новых кишлачных россиян.
Спасибо чиновникам и депутатам, что басмачи живут в России по своим правилам.
Данного водителя необходимо лишить прав и привлечь как минимум к административной ответственности. А если он мигрант, даже легальный и хорошо знает язык, депортировать из страны так как он пытается в России устанавливать свои законы и правила в обход законам РФ. Такие подонки наносят огромный вред нашей стране так так пытаются доказать, что в России нет законов кроме установленных ими.
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