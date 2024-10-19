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«Спереди может сидеть только моя жена». Марина Ахмедова рассказала о культурном обмене, произошедшем с ней во время поездки в Яндекс.такси

«Спереди может сидеть только моя жена». Марина Ахмедова рассказала о культурном обмене, произошедшем с ней во время поездки в Яндекс.такси

Avia.pro - СМИ это писать нельзя Ибо тут запретные слова для Дзена, он все сразу блочит.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Притом всех, включая новых кишлачных россиян.
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8 час.
Сергей Анисимов
Спасибо чиновникам и депутатам, что басмачи живут в России по своим правилам.
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7 час.
Борис Леонтьев
Данного водителя необходимо лишить прав и привлечь как минимум к административной ответственности. А если он мигрант, даже легальный и хорошо знает язык, депортировать из страны так как он пытается в России устанавливать свои законы и правила в обход законам РФ. Такие подонки наносят огромный вред нашей стране так так пытаются доказать, что в России нет законов кроме установленных ими.
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4 час.

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