«Спереди может сидеть только моя жена». Марина Ахмедова рассказала о культурном обмене, произошедшем с ней во время поездки в Яндекс.такси

Борис Леонтьев

Данного водителя необходимо лишить прав и привлечь как минимум к административной ответственности. А если он мигрант, даже легальный и хорошо знает язык, депортировать из страны так как он пытается в России устанавливать свои законы и правила в обход законам РФ. Такие подонки наносят огромный вред нашей стране так так пытаются доказать, что в России нет законов кроме установленных ими.