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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмери о Гарначо в запасе «Виллы»: «Он прогрессирует, но Хеммингс, Алиссон и Мбайе выглядят предпочтительнее. Нужно набраться терпения»

Тренер « Астон Виллы » Унаи Эмери объяснил, почему у Алехандро Гарначо дефицит игровой практики. В текущем сезоне 22-летний вингер трижды выходил на замену в концовках матчей.

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