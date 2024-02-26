Гол Месси помог «Интер Майами» избежать поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Лионель Месси в компенсированное время спас «Интер Майами» от поражения в выездном матче МЛС. Ранним утром 26 февраля (мск) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошел матч первенства МЛС, в котором местный «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал «Интер Майами».