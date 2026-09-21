Русские для отдыха всё чаще выбирают Вьетнам, Индонезию и Малайзию

Отдых в странах Юго‑Восточной Азии набирает популярность у русских.Спрос на отдых в странах Юго‑Восточной Азии среди граждан России растёт: в качестве альтернативы привычным направлениям путешественники всё чаще выбирают Малайзию, Индонезию и Вьетнам.