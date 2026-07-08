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Spirit Electronics открыла доступ к американскому производству 28-нм чипов для аэрокосмических и оборонных программ

Spirit Electronics открыла доступ к американскому производству 28-нм чипов для аэрокосмических и оборонных программ

Компания предложила защищённый канал поставок отечественных полупроводников для аэрокосмической отрасли и проектов с контролируемой цепочкой производстваАмериканская компания Spirit Electronics объявила о запуске сервиса управляемого доступа к производству специализированных полупроводников на территории США.

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