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В Германии признали, что поставляемые Украине танки Leopard 1 по сути являются «металлоломом»

В Германии признали, что поставляемые Украине танки Leopard 1 по сути являются «металлоломом»

Поставляемые Украине Германией танки Leopard 1 по своей сути являются "металлоломом", хотя при должной эксплуатации после капитального ремонта на них еще можно воевать.

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