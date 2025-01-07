В Словакии усомнились в поддержке Киева по вступлению в ЕС

Словацкая партия Hlas-SD («Социал-демократический голос») выразила сомнение в необходимости поддерживать попытки Украины по вступлению в Европейский союз (ЕС) из-за отказа Киева продолжить транзит газа в Словакию.
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