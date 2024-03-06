Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Как измеряли Испытания проходили в два этапа. Сначала замерили расход топлива при прогреве моторов на трех автомобилях разных экологических классов (так называемых Евро) и при двух различных температурах окружающего воздуха.
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