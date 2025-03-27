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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минэнерго предупредило об угрозе банкротства 27 угледобывающих предприятий России

Минэнерго предупредило об угрозе банкротства 27 угледобывающих предприятий России

В предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Минэнерго, подготовленные в рамках разработки антикризисной программы угольной промышленности.

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