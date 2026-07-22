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«Комо» контактирует с окружением Мойзе Кина. У форварда «Фиорентины» и Италии 8+1 в 26 играх сезона Серии А

«Комо» рассматривает возможность подписания форварда «Фиорентины» Мойзе Кина. Ларианцы, которым предстоит дебют в Лиге чемпионов, контактируют с окружением 26-летнего игрока сборной Италии, но переговоры с «фиалками» пока не ведутся.

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