«Комо» контактирует с окружением Мойзе Кина. У форварда «Фиорентины» и Италии 8+1 в 26 играх сезона Серии А

«Комо» рассматривает возможность подписания форварда «Фиорентины» Мойзе Кина. Ларианцы, которым предстоит дебют в Лиге чемпионов, контактируют с окружением 26-летнего игрока сборной Италии, но переговоры с «фиалками» пока не ведутся.
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