Удары Ирана привели к гибели сотен американских военных — КСИР

Более 200 американских военнослужащих были убиты при ударах по военным объектам в странах Ближнего Востока, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, 25 июля сообщает агентство Tasnim.
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