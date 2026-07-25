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Удары Ирана привели к гибели сотен американских военных — КСИР

Удары Ирана привели к гибели сотен американских военных — КСИР

Более 200 американских военнослужащих были убиты при ударах по военным объектам в странах Ближнего Востока, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, 25 июля сообщает агентство Tasnim.

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