На Украине темпы мобилизации увеличились в четыре раза. Об этом пишет «Свободная Пресса».По словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в мае случился самый большой набор в армию.
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