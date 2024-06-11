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На Украине темпы мобилизации увеличились в четыре раза

На Украине темпы мобилизации увеличились в четыре раза

На Украине темпы мобилизации увеличились в четыре раза. Об этом пишет «Свободная Пресса».По словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в мае случился самый большой набор в армию.

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