Адесанья: Если Перейра не собирается учить своих детей манерам и уважению, то это сделаю я

«Я не реагирую, а отвечаю. Все говорят «Он всего лишь ребенок». И что, черт возьми? Если бы у меня был сын, который вел себя подобным образом, то я бы заставил его извиниться.
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